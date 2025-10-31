В «Мерседесе» объяснили, почему командная тактика на ГП Мексики не сработала

Директор по коммуникациям «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал решение поменять Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла местами на Гран-при Мексики.

«В Мексике была действительно сложная ситуация. Кими пилотировал так, чтобы сохранить свои шины и провести один пит-стоп, и сделал именно то, о чём его просили. Джордж, явно испытывая давление со стороны Пиастри, приблизился к Кими и очень сильно почувствовал, что его зажимают, так как Кими был впереди и вёл себя довольно осторожно из-за стратегии.

Джордж, который пытался оторваться, был быстрее, но, попав в грязный воздух к Кими, стал тратить больше своих шин, но чувствовал, что был быстрее. Так что нам потребовалось некоторое время, чтобы понять ситуацию, потому что изначально мы были командой, мы позволяли нашим гонщикам бороться друг с другом, и это то, к чему мы призываем наших пилотов.

В конце концов мы всё-таки решили поменять их местами. Оглядываясь назад, я думаю, что, независимо от того, решили ли мы сохранять позиции или поменяться, именно задержка была причиной того, что у нас не получилось добиться результата после этого. К тому времени, как Джордж вышел вперёд, его шины были на пределе своих возможностей, и он не смог догнать Бермана.

Точно так же позже в гонке на свежих шинах, когда он совершил вторую остановку, у него был ещё один шанс атаковать, но и тогда он не смог добиться успеха. Поэтому я думаю, что мы были недостаточно быстры, чтобы это произошло. Поэтому урок заключается в том, что нам следовало быть более решительными, принимая решения, а не терять время, взвешивая, как будет правильнее», — приводит слова Лорда издание Racingnews365.