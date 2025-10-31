Скидки
Серхио Перес: люди будут удивлены, насколько хорош я буду после возвращения в Формулу-1

Серхио Перес: люди будут удивлены, насколько хорош я буду после возвращения в Формулу-1
35-летний мексиканский гонщик Серхио Перес высказался о своём возвращении в Формулу-1 в сезоне-2026 в составе «Кадиллака».

«Мне потребовалось около полугода, прежде чем я понял, что хочу вернуться. Я хотел вернуться, чтобы завершить свою карьеру должным образом. В то же время я думал, действительно ли это имеет значение? Если у меня не будет подходящего проекта или мотивации вернуться, я даже не собирался рассматривать предложения ни на секунду.

Я очень взволнован. Я верю, что мне ещё многое предстоит сделать для спорта. Мне очень повезло с моей карьерой, но я хочу завершить её на высоком уровне. Последний год моей карьеры был трудным, и я знаю, насколько хорош я могу быть в подходящей обстановке. Я чувствую, что люди будут удивлены, узнав, насколько конкурентоспособным и насколько хорош я буду после возвращения. У меня уже есть мотивация. Мне нужно доказать это и убедиться, что я уйду, когда захочу», — приводит слова Переса издание Sky Sports.

