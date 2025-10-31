Скидки
Хельмут Марко предупредил Мика Шумахера в случае перехода в IndyCar

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко оценил перспективы Мика Шумахера в случае перехода немца в IndyCar.

«Это хорошая серия, в ней очень высокая конкуренция. Хороший шаг для немца, он провёл там очень обнадёживающие тесты. Если он почувствует себя комфортно в Америке, освоит гонки на овалах и уловки на них – а для этого ему понадобится несколько гонок, – то всё, безусловно, пройдёт хорошо. Но это очень опасные гонки. При средней скорости до 340 км/ч существует риск крупных аварий. И если что-то происходит на такой скорости, как правило, это всегда серьёзная авария», — приводит слова Марко издание Sport.de.

