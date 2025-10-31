Скидки
Авто Новости

«Берман был великолепен, дядя Хэмилтон — как обычно». Лео Туррини — о Гран-при Мексики Ф-1

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини отметил выступление Оливера Бермана («Хаас») на Гран-при Мексики Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Если захотеть, это почти выглядит как провокация. Берман был великолепен, а дядя Хэмилтон — как обычно, без подиума. Да здравствует Берман, само собой. Но, честно говоря, я думаю, что стюарды были слишком строги с Льюисом, хотя ошибка — его.

В соотношении пилот-болид, возвращаясь к теме, по-моему, лучше Шарля выступил только Берман (с упоминанием и Бортолето, конечно) — фантастически с самого начала до конца гонки на «Хаасе». Олли — продукт академии «Феррари», и вот тут возвращаемся к болезненной теме — глава про Хэмилтона. Далёк от подиума — из-за штрафа. Но ошибку, как признал и Вассёр, он допустил сам. Возможно, он разозлился из-за реакции Леклера на его попытку обгона на старте. В любом случае — ещё один разочаровывающий результат (и всё ещё ни одного подиума в «Феррари»). Похоже, разговоры об этом продолжатся только в 2026 году», — написал Туррини в своём блоге.

