«Экклстоун и Мосли обманули его». Адвокат Массы — о судебном разбирательстве Фелипе

«Экклстоун и Мосли обманули его». Адвокат Массы — о судебном разбирательстве Фелипе
Ник де Марко, представляющий интересы бразильского гонщика Фелипе Массы, выступил с речью во время заседания по иску Массы к ФИА и Формуле-1 из-за «Крашгейта» на Гран-при Сингапура — 2008. Заседание проходит в Королевском суде Лондона.

«Спустя годы после этого интервью мистеру Массе впервые стало ясно, что имело место преднамеренное сокрытие заговора, о котором было известно ещё тогда. Обвиняемые очень хотят помешать суду рассмотреть их серьёзные правонарушения. У ФИА есть обязательства перед другими членами по обеспечению соблюдения своих правил; ФИА осознала это, когда с опозданием расследовала аварию в 2009 году. Интервью мистера Экклстоуна подтверждает это, когда он сказал, что у ФИА было достаточно доказательств для расследования аварии и она должна была сделать это уже тогда.

Международный спортивный руководящий орган, единственная цель и полномочия которого заключаются в защите целостности спорта. Люди, которые написали этот отчёт, Экклстоун и Мосли, знали, что у них есть достаточно доказательств, но беспокоились о последствиях, поэтому они скрыли этот факт. Экклстоун и Мосли обманули его; ничто не могло дать мистеру Массе понять, что у мистера Экклстоуна и мистера Мосли была информация, позволяющая действовать, хотя они говорили обратное», — приводит слова де Марко издание Racingnews365.

Экс-пилот Ф-1 — об иске Массы: он заслужил титул в том году. Но я не хочу прецедент
