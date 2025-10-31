Скидки
Туррини — об Антонелли: жёсткий парень, потребовавший, чтобы нытик Расселл вернул позицию

Туррини — об Антонелли: жёсткий парень, потребовавший, чтобы нытик Расселл вернул позицию
Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини оценил выступление своего соотечественника Андреа Кими Антонелли, представляющего «Мерседес», на Гран-при Мексики Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Среди героев отмечу и Антонелли. Жёсткий парень, и ментально тоже: справедливо потребовал, чтобы нытик Расселл вернул ему позицию, полученную после решений на мостике. Гарри Поттер из Болоньи демонстрирует уровень конкурентоспособности, который является симптомом обещаний и предпосылок на будущее», — написал Туррини в своём блоге.

Туррини вспомнил эпизод, когда Джордж несколько кругов просил команду, чтобы Кими пропустил его и он попробовал догнать соперников впереди. Затем пилоты поменялись обратно.

В «Мерседесе» объяснили, почему командная тактика на ГП Мексики не сработала
