Туррини — об Антонелли: жёсткий парень, потребовавший, чтобы нытик Расселл вернул позицию

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини оценил выступление своего соотечественника Андреа Кими Антонелли, представляющего «Мерседес», на Гран-при Мексики Формулы-1.

«Среди героев отмечу и Антонелли. Жёсткий парень, и ментально тоже: справедливо потребовал, чтобы нытик Расселл вернул ему позицию, полученную после решений на мостике. Гарри Поттер из Болоньи демонстрирует уровень конкурентоспособности, который является симптомом обещаний и предпосылок на будущее», — написал Туррини в своём блоге.

Туррини вспомнил эпизод, когда Джордж несколько кругов просил команду, чтобы Кими пропустил его и он попробовал догнать соперников впереди. Затем пилоты поменялись обратно.