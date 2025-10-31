Скидки
Масса рассказал о реакции «Феррари» на его заявление о причастности Алонсо к «Крашгейту»

44-летний представитель Бразилии, бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса рассказал, как в «Феррари» отреагировали на его заявление о причастности двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо к умышленной аварии Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура — 2008.

«Это решение команды и Нельсона, но Алонсо был частью проблемы. Он знал. Мы не можем этого знать, но, конечно, он знал. Абсолютная уверенность», — сказал Фелипе в 2009 году, когда публично стало известно о «Крашгейте».

«В октябре 2009 года я также сказал журналистам, что, по моему мнению, Фернандо Алонсо знал, что это было сделано специально. Когда «Феррари» узнала об этом, GSA (фирма, которая занималась контрактами «Феррари». — Прим. «Чемпионата») 16 октября 2009 года написала мне письмо с выговором за публичные комментарии в адрес Фернандо Алонсо. Перед своей аварией в июле 2009 года я узнал, что Алонсо будет выступать за «Феррари» в сезоне-2010.

Письмо было подписано [одним из юристов «Феррари»] Генри Питером. Затем «Феррари» подготовила для меня публичное обращение, но я отказался выступать с ним. Вместо этого я просто сказал, что пришло время смотреть в будущее», — приводит слова Массы издание Motorsport Week.

«Экклстоун и Мосли обманули его». Адвокат Массы — о судебном разбирательстве Фелипе
