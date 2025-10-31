Лэнс Стролл получил за 2024 год на 120% больше, чем за сезон-2023

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» раскрыла свою зарплатную ведомость, в которой была озвучена зарплата 27-летнего канадского гонщика Лэнса Стролла.

Согласно документам, агентство «Голден Игл Рейсинг», занимающееся делами Лэнса, получило за сезон-2024 от «Астон Мартин» $ 12,3 млн, что на 120% больше, чем за сезон-2023 — $ 5,6 млн.

В издании F1i заявили, что в эту сумму входит не только сама по себе зарплата канадца, а также расходы на тренера, физиотерапевта и прочее. По данным журналистов, причиной такого открытия для публики расходов является возможное требование аудиторов из-за того, что владельцем команды является Лоуренс Стролл — отец Лэнса.

Также «Голден Игл Рейсинг» ежегодно возвращает команде $ 500 тыс. в качестве спонсорского дохода.