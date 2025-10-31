Скидки
Тото Вольф — о финале сезона-2021: сумасшедший, который может разрушить рекорд величайшего

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о финальном этапе сезона-2021 Гран-при Абу-Даби, в котором нидерландский гонщик Макс Ферстаппен («Ред Булл») завоевал свой первый титул, обогнав семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона на последнем круге.

«Не терял контроль над ситуацией и эмоциями с тех пор как был ребёнком. Есть один сумасшедший, который может разрушить рекорд величайшего чемпиона всех времён», — приводит слова Вольфа издание The Telegraph.

Вольф назвал сумасшедшим Майкла Маси, который в 2021-м выполнял роль гоночного директора и принял решение возобновить гонку на последнем круге, пропустив лишь часть круговых, находящихся между Льюисом и Максом.

