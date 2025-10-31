Скидки
Туррини: впереди четыре Гран-при и два спринта — Супер Макс не так уж далёк от титула

Туррини: впереди четыре Гран-при и два спринта — Супер Макс не так уж далёк от титула
Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о шансах четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на титул в сезоне-2025.

«50 раз на подиуме. Карлос [Сайнс] сделал максимум в Мексике, Леклер попытался переодеться в Зорро — и почти получилось, но второе место было максимумом для «красных». На самом деле, победить Норриса на «Макларене» было невозможно. Ландо был безупречен: у него был отличный шанс, он им воспользовался, забрав лидерство в сезоне у Пиастри, который, похоже, действительно стал жертвой «теннисного локтя». Но осторожно — Ферстаппен жёсткий парень, он не сдаётся. Совсем. Впереди ещё четыре Гран-при и два спринта, с точки зрения математики Супер Макс не так уж далёк от титула», — написал Туррини в своём блоге.

