Бортолето: Алонсо заслужил гораздо больше титулов, чем завоевал

Гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о пилоте «Астон Мартин», двукратном чемпионе Формулы-1 Фернандо Алонсо, который является его менеджером.

«Считаю его одним из величайших гонщиков в истории. Но так всё устроено в Формуле-1 — необходимо оказаться в нужное время в нужном месте. Как мне кажется, есть много талантливых пилотов, у которых не было возможности стать чемпионом.

Не говорю, что другие пилоты не заслуживали титул. Конечно, заслуживали, чтобы стать чемпионом Формулы-1, надо быть очень хорошим гонщиком. Думаю, Алонсо в любом случае заслужил гораздо больше титулов благодаря своему пилотажу. И он был близок у тому, чтобы их завоевать», — приводит слова Бортолето RacingNews365.