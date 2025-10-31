Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бортолето: Алонсо заслужил гораздо больше титулов, чем завоевал

Бортолето: Алонсо заслужил гораздо больше титулов, чем завоевал
Комментарии

Гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о пилоте «Астон Мартин», двукратном чемпионе Формулы-1 Фернандо Алонсо, который является его менеджером.

«Считаю его одним из величайших гонщиков в истории. Но так всё устроено в Формуле-1 — необходимо оказаться в нужное время в нужном месте. Как мне кажется, есть много талантливых пилотов, у которых не было возможности стать чемпионом.

Не говорю, что другие пилоты не заслуживали титул. Конечно, заслуживали, чтобы стать чемпионом Формулы-1, надо быть очень хорошим гонщиком. Думаю, Алонсо в любом случае заслужил гораздо больше титулов благодаря своему пилотажу. И он был близок у тому, чтобы их завоевать», — приводит слова Бортолето RacingNews365.

Материалы по теме
Гонщик Ф-1 Фернандо Алонсо назвал футболиста «Реала», на которого он похож
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android