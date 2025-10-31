Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нужно было пересмотреть условия». Вольф — о продлении контракта с Расселлом

«Нужно было пересмотреть условия». Вольф — о продлении контракта с Расселлом
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о продлении контракта с британским пилотом команды Джорджем Расселлом.

«Если вы подписываете контракт или продлеваете контракт с гонщиком, который перешел из младшей команды в лидеры и показал, на что он способен, вам просто нужно перестроиться, просто нужно пересмотреть некоторые условия. Вот что мы и сделали», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт Формулы-1.

Напомним, о пролонгации соглашения на следующий сезон «Мерседес» сообщил 15 октября. В настоящий момент Джордж занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, у гонщика в активе 258 очков.

Материалы по теме
Туррини — об Антонелли: жёсткий парень, потребовавший, чтобы нытик Расселл вернул позицию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android