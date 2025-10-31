«Нужно было пересмотреть условия». Вольф — о продлении контракта с Расселлом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о продлении контракта с британским пилотом команды Джорджем Расселлом.

«Если вы подписываете контракт или продлеваете контракт с гонщиком, который перешел из младшей команды в лидеры и показал, на что он способен, вам просто нужно перестроиться, просто нужно пересмотреть некоторые условия. Вот что мы и сделали», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт Формулы-1.

Напомним, о пролонгации соглашения на следующий сезон «Мерседес» сообщил 15 октября. В настоящий момент Джордж занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, у гонщика в активе 258 очков.