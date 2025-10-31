Скидки
В «Дукати» нашли новую замену Марку Маркесу на концовку сезона-2025 MotoGP

Комментарии

Итальянский мотогонщик Николо Булега заменит Марка Маркеса в составе команды «Дукати» на последних двух Гран-при сезона-2025 MotoGP. Об этом сообщает пресс-служба итальянского коллектива.

Напомним, Маркес получил перелом руки после столкновения с итальянцем Марко Бедзекки из команды «Априлья» на Гран-при Индонезии.

На Гран-при Австралии и Малайзии Маркеса заменял другой итальянец — Микеле Пирро. Лучшим результатом Пирро в этих двух гонках стало 17-е место.

Что касается Булеги, Николо нынешний сезон провёл в чемпионате «Супербайка», где второй год подряд стал вице-чемпионом. По итогам чемпионата он 13 очков уступил турецкому мотогонщику Топраку Разгатлиоглу.

Комментарии
