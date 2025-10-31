Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: шансы Ферстаппена на титул очень малы

Марко: шансы Ферстаппена на титул очень малы
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о шансах Макса Ферстаппена выиграть титул в сезоне-2025.

«Если говорить начистоту, шансы на титул очень малы. Чтобы прояснить: «Ред Булл» должен выступать идеальным образом. Это значит, что мы должны выжимать максимальный темп из болида в каждой гонке, чтобы Макс мог атаковать.

Осталось четыре Гран-при, но за это время можно будет набрать 116 очков. Уверен, что этап в Бразилии сыграет ключевую роль. Нам нужно приехать впереди обоих «Макларенов», чтобы оставить за собой шансы на титул. Мы очень хотим сделать всё возможное, в этом наше преимущество. Но 36 очков – серьёзная разница. Однако наше отличие заключается в том, что у нас есть Макс, мотивированная и сильная команда. И в этом есть небольшое преимущество», — приводит слова Марко GPBlog.

Материалы по теме
Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android