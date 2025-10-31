Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА опровергла заявление мексиканцев о вине Лоусона в опасном инциденте с маршалами

ФИА опровергла заявление мексиканцев о вине Лоусона в опасном инциденте с маршалами
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила заявление из-за инцидента с маршалами, которые перебежали трассу перед Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») на Гран-при Мексики Формулы-1.

«После анализа телеметрии, мы можем подтвердить, что гонщик Лиам Лоусон достаточно замедлился и верно отреагировал на появление двойных желтых флагов, затормозил раньше, чем на других кругах, и проехал первый поворот существенно медленнее обычного. Он не виноват в инциденте», — цитирует заявленине ФИА RaceFans.

Ранее Мексиканская организация международного автоспорта заявляла, что причиной создания опасной ситуации стал сам новозеландский гонщик, который продолжил движение по траектории, несмотря на режим действия двойных жёлтых флагов в месте, где маршалы перебегали трассу.

Напомним, новозеландец отставал от основного пелотона в этот момент, из-за чего двигался по трассе отдельно от пелотона. Гонщик «Рейсинг Буллз» в итоге сошёл из-за последствий стартовой аварии, а победу в гонке в доминирующем стиле одержал представитель «Макларена» Ландо Норрис, вышедший в лидеры общего зачёта.

Материалы по теме
В Мексике обвинили Лоусона в инциденте с выбежавшими на трассу маршалами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android