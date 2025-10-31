Эксперт: выступления Пиастри стали совершенно другими, начиная с Баку

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Фиттипальди высказался о западении результатов пилота «Макларена» Оскара Пиастри в последних гонках.

«Он ничего не говорил, всегда был тихим, и вокруг него сложился имидж, как у Райкконена. Но я не видел этого «Айсмена», начиная с этапа в Баку. Я наблюдаю за ним со стороны, так что несправедливо будет показывать пальцем и говорить, что он сломался под давлением. Я не знаю, что произошло. Может быть, это череда обстоятельств, которые не позволили ему добиться отличных результатов в последних нескольких гонках.

Но одно можно сказать точно. Его выступления стали совершенно другими, начиная с Азербайджана. Это факт. Сейчас мы видим за рулём другого Пиастри», — приводит слова Фиттипальди Motorsport.