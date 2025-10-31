Скидки
«При чём тут вообще мексиканцы?» Вильнёв — об освистывании Норриса

«При чём тут вообще мексиканцы?» Вильнёв — об освистывании Норриса
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался об освистывании пилота «Макларена» Ландо Норриса мексиканскими фанатами.

«Это была странная ситуация, потому что мексиканских болельщиков то, что произошло в Монце, вообще никак не касается. Момент между британским гонщиком и австралийцем. При чём тут вообще мексиканцы? Почему местные фанаты вдруг так себя повели?

Согласен с Брандлом. История с обменом позициями слишком раздута. В чём проблема? Если Ландо или Оскар по итогам сезона станет чемпионом с отрывом в шесть очков, никто и не вспомнит об этих трёх дополнительных очках на Гран-при Италии», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

