Марко: мы верим в титул Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о шансах на титул четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в 2025 году.

«Мы верим в титул Макса. У нас есть воля и небольшой шанс. В 2010 году мы сделали это в последней гонке, в 2012-м тоже. А в 2021 году Макс выиграл титул чемпиона мира на последнем круге.

Достижения Макса уже особенные, но такой камбэк был бы поистине потрясающим. Теперь важно иметь стальные нервы и не допускать никаких ошибок. Всё решат нюансы», — приводит слова Марко Sport.de.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис, набравший 357 очков. На втором месте находится его товарищ по команде Оскар Пиастри с 356 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (321).

