Гэри Андерсон призвал «Ред Булл» дать второй шанс Лиаму Лоусону

Гэри Андерсон призвал «Ред Булл» дать второй шанс Лиаму Лоусону
Известный эксперт Гэри Андерсон считает, что «Ред Булл» стоит сделать напарником Макса Ферстаппена в следующем году Лиама Лоусона.

«Хаджар много раз демонстрировал свою чистую скорость. Но шаг вперёд, необходимый для того, чтобы конкурировать на уровне, которого в «Ред Булл» ждут от своих гонщиков, даётся нелегко. Каждый уикенд вас будут сравнивать с Максом Ферстаппеном, у которого, похоже, никогда не бывает неудачных дней.

Если машина способна, Макс будет бороться за поул-позишен и победы. Поэтому чтобы быть напарником Макса, нужно быть очень-очень толстокожим. Готов ли к этому Хаджар?

Не думаю, что он уже на этом этапе карьеры, второй сезон за «Рейсинг Буллз» ему не повредит. Это позволит ему сократить количество ошибок, не испытывая давления от сравнений с Ферстаппеном. Поэтому я бы дал Лоусону второй шанс», — приводит слова Андерсона The Race.

