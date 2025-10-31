Гэри Андерсон призвал «Ред Булл» дать второй шанс Лиаму Лоусону

Известный эксперт Гэри Андерсон считает, что «Ред Булл» стоит сделать напарником Макса Ферстаппена в следующем году Лиама Лоусона.

«Хаджар много раз демонстрировал свою чистую скорость. Но шаг вперёд, необходимый для того, чтобы конкурировать на уровне, которого в «Ред Булл» ждут от своих гонщиков, даётся нелегко. Каждый уикенд вас будут сравнивать с Максом Ферстаппеном, у которого, похоже, никогда не бывает неудачных дней.

Если машина способна, Макс будет бороться за поул-позишен и победы. Поэтому чтобы быть напарником Макса, нужно быть очень-очень толстокожим. Готов ли к этому Хаджар?

Не думаю, что он уже на этом этапе карьеры, второй сезон за «Рейсинг Буллз» ему не повредит. Это позволит ему сократить количество ошибок, не испытывая давления от сравнений с Ферстаппеном. Поэтому я бы дал Лоусону второй шанс», — приводит слова Андерсона The Race.