Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл ответил, останется ли Тото Вольф его менеджером

Джордж Расселл ответил, останется ли Тото Вольф его менеджером
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался, останется ли руководитель «Мерседеса» Тото Вольф его менеджером.

«Тото продолжает заботиться о моей карьере. Не хочу вдаваться в подробности, но я очень доволен тем соглашением, которого мы достигли. Если бы было иначе, просто бы не подписал контракт. Тото всегда поощряет тех, кто этого заслуживает, хочет, чтобы люди в команде были счастливы. Он мог бы быть гораздо жёстче, но поступил справедливо. Сейчас я чувствую себя очень уверенно.

Мы с Тото полностью доверяем друг другу. Для меня главное — побеждать. Деньги и спонсорские дни не имеют значения. Гораздо важнее результат», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Материалы по теме
«Нужно было пересмотреть условия». Вольф — о продлении контракта с Расселлом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android