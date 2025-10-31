Джордж Расселл ответил, останется ли Тото Вольф его менеджером

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался, останется ли руководитель «Мерседеса» Тото Вольф его менеджером.

«Тото продолжает заботиться о моей карьере. Не хочу вдаваться в подробности, но я очень доволен тем соглашением, которого мы достигли. Если бы было иначе, просто бы не подписал контракт. Тото всегда поощряет тех, кто этого заслуживает, хочет, чтобы люди в команде были счастливы. Он мог бы быть гораздо жёстче, но поступил справедливо. Сейчас я чувствую себя очень уверенно.

Мы с Тото полностью доверяем друг другу. Для меня главное — побеждать. Деньги и спонсорские дни не имеют значения. Гораздо важнее результат», — приводит слова Расселла Sky Sports.