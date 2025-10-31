Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот Moto3, переживший несколько остановок сердца, переведён из реанимации

Пилот Moto3, переживший несколько остановок сердца, переведён из реанимации
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний швейцарский мотогонщик Ноа Деттвилер покинул отделение интенсивной терапии. Об этом сообщила пресс-служба команды CIP Green Power.

«В среду, 29 октября, врачи объявили, что его состояние больше не является критическим. С тех пор он продолжает демонстрировать значительный прогресс. После повторных рентгенологических исследований врачи также обнаружили перелом шеи. Ему придётся носить шейный корсет в течение нескольких недель для стабилизации состояния. Сейчас он в сознании и общается с семьёй и врачами. Сегодня он смог покинуть отделение интенсивной терапии. Его перевели в частную клинику в Куала-Лумпуре, где он продолжит своё восстановление.

Ему предстоит ещё одна операция на ноге. Мы пока не знаем, когда он сможет вернуться в Швейцарию и будет ли операция проведена в Малайзии или после его переезда домой», — гласит заявление команды.

Напомним, Деттвилер столкнулся с техническими проблемами в гонке Гран-при Малайзии и с медленной скоростью ехал по краю трассы. Один из мотогонщиков это заметил и стал жестикулировать идущим позади, но чемпион серии Хосе Антонио Руэда этого не заметил и на полной скорости влетел в мотоцикл Деттвилера.

Материалы по теме
Фото
Пилот Moto3 пережил несколько остановок сердца после страшной аварии в Малайзии — Blick
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android