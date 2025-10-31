Пилот Moto3, переживший несколько остановок сердца, переведён из реанимации

20-летний швейцарский мотогонщик Ноа Деттвилер покинул отделение интенсивной терапии. Об этом сообщила пресс-служба команды CIP Green Power.

«В среду, 29 октября, врачи объявили, что его состояние больше не является критическим. С тех пор он продолжает демонстрировать значительный прогресс. После повторных рентгенологических исследований врачи также обнаружили перелом шеи. Ему придётся носить шейный корсет в течение нескольких недель для стабилизации состояния. Сейчас он в сознании и общается с семьёй и врачами. Сегодня он смог покинуть отделение интенсивной терапии. Его перевели в частную клинику в Куала-Лумпуре, где он продолжит своё восстановление.

Ему предстоит ещё одна операция на ноге. Мы пока не знаем, когда он сможет вернуться в Швейцарию и будет ли операция проведена в Малайзии или после его переезда домой», — гласит заявление команды.

Напомним, Деттвилер столкнулся с техническими проблемами в гонке Гран-при Малайзии и с медленной скоростью ехал по краю трассы. Один из мотогонщиков это заметил и стал жестикулировать идущим позади, но чемпион серии Хосе Антонио Руэда этого не заметил и на полной скорости влетел в мотоцикл Деттвилера.