Лиам Лоусон выставил на продажу свой первый автомобиль

Лиам Лоусон выставил на продажу свой первый автомобиль
Новозеландский пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон выставил на продажу свой первый автомобиль — «Субару» Forester 2000 года выпуска. Лот появился на новозеландской платформе Trade Me.

Лоусон отправит средства, собранные на аукционе, организации I AM HOPE, которая оказывает психологическую помощь детям в Новой Зеландии.

«Этот Forester — это автомобиль с улучшенными характеристиками, подготовленный профессионалами с использованием высококачественных компонентов. С момента установки нового двигателя он прошёл чуть более 1000 км без каких-либо серьёзных проблем. Как и все подобные автомобили, он продаётся «как есть», без каких-либо гарантий на механическую часть. Покупателям следует ознакомиться с модификациями и оценить состояние автомобиля перед совершением ставки. Автомобиль полностью допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования», — гласит описание лота на аукционе.

Фото: Trade Me

Аукцион продлится до 7 ноября. В настоящий момент за машину предлагают $ 25,3 тыс.

