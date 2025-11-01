Чемпион Ф-Е и менеджер Линдблада отреагировал на результаты Арвида на тренировке Формулы-1

33-летний британский гонщик, действующий чемпион Формулы-Е Оливер Роуленд, являющийся менеджером пилота Формулы-2 Арвида Линдблада, прокомментировал выступление своего подопечного в первой практике Гран-при Мексики Формулы-1 на машине Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«На мой взгляд, он проделал отличную работу. Запрыгивать в машину Макса, зная, что ты ни при каких обстоятельствах не можешь повредить её на такой сложной трассе, как Мексика, с низким сцеплением и высокой эволюцией трека, — непростая задача. Так что он точно проделал отличную работу.

Арвид всегда меня впечатляет в таких ситуациях — я помню, как смотрел его сессию в Валенсии, чувствовал напряжение и нервозность, а он, наоборот, выглядел спокойным и уверенным, просто делал своё дело. Это замечательное качество. И да, сравнивать его с кем-то было бы несправедливо, я бы так не поступил. Так что да, он отлично справился, и теперь нам просто нужно сосредоточиться на его дальнейшем развитии», — приводит слова Роуленда издание Racingnews365.

Линдблад показал шестое время, опередив гонщика «Ред Булл» Юки Цуноду, занявшего восьмую строчку.