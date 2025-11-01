Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион Ф-Е и менеджер Линдблада отреагировал на результаты Арвида на тренировке Формулы-1

Чемпион Ф-Е и менеджер Линдблада отреагировал на результаты Арвида на тренировке Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний британский гонщик, действующий чемпион Формулы-Е Оливер Роуленд, являющийся менеджером пилота Формулы-2 Арвида Линдблада, прокомментировал выступление своего подопечного в первой практике Гран-при Мексики Формулы-1 на машине Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 1
24 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:18.380
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.107
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+0.380

«На мой взгляд, он проделал отличную работу. Запрыгивать в машину Макса, зная, что ты ни при каких обстоятельствах не можешь повредить её на такой сложной трассе, как Мексика, с низким сцеплением и высокой эволюцией трека, — непростая задача. Так что он точно проделал отличную работу.

Арвид всегда меня впечатляет в таких ситуациях — я помню, как смотрел его сессию в Валенсии, чувствовал напряжение и нервозность, а он, наоборот, выглядел спокойным и уверенным, просто делал своё дело. Это замечательное качество. И да, сравнивать его с кем-то было бы несправедливо, я бы так не поступил. Так что да, он отлично справился, и теперь нам просто нужно сосредоточиться на его дальнейшем развитии», — приводит слова Роуленда издание Racingnews365.

Линдблад показал шестое время, опередив гонщика «Ред Булл» Юки Цуноду, занявшего восьмую строчку.

Материалы по теме
Марко: мы верим в титул Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android