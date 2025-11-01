Вассёр — о борьбе в чемпионате: это хорошо для Формулы-1, хорошо для шоу

Глава команды «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что острая борьба за чемпионский титул в Формуле-1 идёт на пользу спорту. Француз прокомментировал текущую ситуацию в чемпионате после Гран-при Мексики.

«Это хорошо для Формулы-1, хорошо для шоу. То, что Макс возвращается в борьбу, то, что у нас три команды сражаются за второе место в Кубке конструкторов с разницей всего в 10 очков — это полезно и для спорта, и для шоу. Но я поздравляю «Макларен». У них два быстрых гонщика: иногда сильнее Оскар, иногда Ландо. Так будет до самого конца», — цитирует Вассёра GPblog.

Напомним, перед заключительными этапами сезона Ландо Норрис лидирует в чемпионате с 357 очками, опережая напарника Оскара Пиастри на одно очко. Макс Ферстаппен на третьем месте и отстаёт от австралийца на 35 очков.

Не менее напряжённой выглядит и борьба за второе место в Кубке конструкторов: «Феррари» (356 очков) опережает «Мерседес» (355) на одно очко, в то время как «Ред Булл» (346) отстаёт от итальянской команды на 10 баллов.