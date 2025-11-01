Скидки
«Титул не более чем следствие». Лоран Мекис — о подходе «Ред Булл» к сезону-2025

«Титул не более чем следствие». Лоран Мекис — о подходе «Ред Булл» к сезону-2025
Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о подходе команды к сезону-2025 после отсутствия победы на Гран-при Мексики, где Макс Ферстаппен занял третье место.

«Мы не собираемся менять наш подход. Мы не смотрели на чемпионство пять гонок назад; мы не смотрели на него до Остина, и не смотрим после Остина. На что мы действительно обращаем внимание, так это на то, что, да, мы не чувствуем себя на 100% довольными уикендом в Мексике с точки зрения скорости машины — и именно туда направлено наше внимание.

Главный вопрос для нас: что бы мы сделали по-другому, если бы у нас была возможность вернуться [в Мехико], и что можем извлечь из этого опыта для Бразилии? Всё остальное? — титул не более чем следствие. Для нас это ничего не меняет — близко мы или далеко. Мы как команда всё равно хотим анализировать, извлекать максимум и уезжать с Гран-при с чувством, что выжали из себя и машины абсолютно всё, и что этого достаточно, чтобы бороться за победу. В Мехико это было не так. Вот на чём мы будем сосредоточены», — приводит слова Мекиса издание Racingnews365.

