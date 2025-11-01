«В его стиле». Менеджер Линдблада — о пилотаже Арвида на машине Ферстаппена в Мексике

33-летний британский гонщик, действующий чемпион Формулы-Е Оливер Роуленд, являющийся менеджером пилота Формулы-2 Арвида Линдблада, высказался о мыслях Арвида о своих результатах в первой практике Формулы-1 Гран-при Мексики на машине Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Мысли Линдблада после практики? Это сложно. Я говорил с ним о сессии и о других вещах с тех пор, и думаю, он был доволен тем, как выступил. Я думаю, он чувствовал, что мог бы кое-что сделать лучше — и это в его стиле, что здорово, потому что он всегда стремится к прогрессу. Говорить, что он сделал большой шаг вперёд, сложно — он ведь не так много пилотировал. Поэтому не хочу говорить за него, но, по-моему, он провёл очень уверенную, зрелую работу. И я надеюсь, что команда это оценила», — приводит слова Роуленда издание Racingnews365.