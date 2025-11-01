Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«В его стиле». Менеджер Линдблада — о пилотаже Арвида на машине Ферстаппена в Мексике

«В его стиле». Менеджер Линдблада — о пилотаже Арвида на машине Ферстаппена в Мексике
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний британский гонщик, действующий чемпион Формулы-Е Оливер Роуленд, являющийся менеджером пилота Формулы-2 Арвида Линдблада, высказался о мыслях Арвида о своих результатах в первой практике Формулы-1 Гран-при Мексики на машине Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

«Мысли Линдблада после практики? Это сложно. Я говорил с ним о сессии и о других вещах с тех пор, и думаю, он был доволен тем, как выступил. Я думаю, он чувствовал, что мог бы кое-что сделать лучше — и это в его стиле, что здорово, потому что он всегда стремится к прогрессу. Говорить, что он сделал большой шаг вперёд, сложно — он ведь не так много пилотировал. Поэтому не хочу говорить за него, но, по-моему, он провёл очень уверенную, зрелую работу. И я надеюсь, что команда это оценила», — приводит слова Роуленда издание Racingnews365.

Материалы по теме
«Титул не более чем следствие». Лоран Мекис — о подходе «Ред Булл» к сезону-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android