Фанаты поддержали Колапинто в опросе о контракте с «Альпин»

Большинство болельщиков Формулы-1 считают, что пилот Франко Колапинто заслужил продление контракта с командой «Альпин». В опросе, проведённом RacingNews365, 54% респондентов высказались за сохранение аргентинского гонщика.

Исследование прошло на фоне информации, что 22-летний пилот продолжит выступать за команду в сезоне-2026. По данным источника, контракт ещё не объявлен официально, но Колапинто получит возможность работать с двигателями «Мерседеса» вместе с напарником Пьером Гасли.

Карьера Франко в «Альпин» началась сложно — после замены Джека Дуэна после Гран-при Майами он столкнулся с проблемами адаптации к неконкурентоспособной A525. Хотя аргентинец ещё не набрал очков в текущем чемпионате, он показывает прогресс в последних гонках, сокращая отставание от Гасли.

По информации издания, cоветник «Альпин» Флавио Бриаторе рассматривает Колапинто как основного кандидата, а единственной альтернативой является резервный пилот Пауль Арон. Варианты с Юки Цунодой или Лиамом Лоусоном не рассматриваются.

