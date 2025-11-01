Скидки
Ландо Норрис повторил уникальное достижение Михаэля Шумахера

Комментарии

25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий «Макларен», после победы на Гран-при Мексики в сезоне-2025 стал вторым пилотом в истории после легендарного семикратного чемпиона Михаэля Шумахера, выигравшим первые 10 Гран-при на разных трассах.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
Первые 10 побед Михаэля ШумахераПервые 10 побед Ландо Норриса
Гран-при Бельгии — 1992Гран-при Майами — 2024
Гран-при Португалии — 1993Гран-при Нидерландов — 2024
Гран-при Бразилии — 1994Гран-при Сингапура — 2024
Гран-при Тихого океана — 1994Гран-при Абу-Даби — 2024
Гран-при Сан-Марино — 1994Гран-при Австралии — 2025
Гран-при Монако — 1994Гран-при Монако — 2025
Гран-при Канады — 1994Гран-при Австрии — 2025
Гран-при Франции — 1994Гран-при Великобритании — 2025
Гран-при Венгрии — 1994Гран-при Венгрии — 2025
Гран-при Европы — 1994Гран-при Мексики — 2025

Примечательно, что у Норриса и Шумахера сразу два пересечения — шестая победа добыта в Монако, а девятая — в Венгрии. После восьми побед в 1994-м Михаэль больше не выиграл ни одного из двух этапов в том сезоне. После Мексики в сезоне-2025 пройдёт ещё четыре гонки.

Новости. Авто
Новости. Авто

