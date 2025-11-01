Ландо Норрис повторил уникальное достижение Михаэля Шумахера

25-летний британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий «Макларен», после победы на Гран-при Мексики в сезоне-2025 стал вторым пилотом в истории после легендарного семикратного чемпиона Михаэля Шумахера, выигравшим первые 10 Гран-при на разных трассах.

Первые 10 побед Михаэля Шумахера Первые 10 побед Ландо Норриса Гран-при Бельгии — 1992 Гран-при Майами — 2024 Гран-при Португалии — 1993 Гран-при Нидерландов — 2024 Гран-при Бразилии — 1994 Гран-при Сингапура — 2024 Гран-при Тихого океана — 1994 Гран-при Абу-Даби — 2024 Гран-при Сан-Марино — 1994 Гран-при Австралии — 2025 Гран-при Монако — 1994 Гран-при Монако — 2025 Гран-при Канады — 1994 Гран-при Австрии — 2025 Гран-при Франции — 1994 Гран-при Великобритании — 2025 Гран-при Венгрии — 1994 Гран-при Венгрии — 2025 Гран-при Европы — 1994 Гран-при Мексики — 2025

Примечательно, что у Норриса и Шумахера сразу два пересечения — шестая победа добыта в Монако, а девятая — в Венгрии. После восьми побед в 1994-м Михаэль больше не выиграл ни одного из двух этапов в том сезоне. После Мексики в сезоне-2025 пройдёт ещё четыре гонки.