Тото Вольф — о депрессии: у меня бывают тяжёлые эпизоды

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал о своих проблемах с ментальным здоровьем. Признание прозвучало во время совместного выступления с женой Сьюзи Вольф в лондонском театре Lyceum, где они обсуждали её новую книгу «Driven».

«У меня бывают тяжёлые эпизоды, когда я действительно в депрессии. Я эмоционально менее устойчив, чем Сьюзи. Она психически стабильна, на неё можно положиться», — приводит слова 53-летнего специалиста The Telegraph.

Вольф сравнил себя с арабским скакуном, который плохо переносит стресс перед стартом, но показывает выдающиеся результаты в решающий момент. Свою супругу он назвал «рабочей лошадкой», способной стабильно работать в любых условиях.