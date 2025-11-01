Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф — о депрессии: у меня бывают тяжёлые эпизоды

Тото Вольф — о депрессии: у меня бывают тяжёлые эпизоды
Комментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал о своих проблемах с ментальным здоровьем. Признание прозвучало во время совместного выступления с женой Сьюзи Вольф в лондонском театре Lyceum, где они обсуждали её новую книгу «Driven».

«У меня бывают тяжёлые эпизоды, когда я действительно в депрессии. Я эмоционально менее устойчив, чем Сьюзи. Она психически стабильна, на неё можно положиться», — приводит слова 53-летнего специалиста The Telegraph.

Вольф сравнил себя с арабским скакуном, который плохо переносит стресс перед стартом, но показывает выдающиеся результаты в решающий момент. Свою супругу он назвал «рабочей лошадкой», способной стабильно работать в любых условиях.

Материалы по теме
Тото Вольф — о финале сезона-2021: сумасшедший, который может разрушить рекорд величайшего
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android