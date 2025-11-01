Скидки
«Притязания несправедливы». Башмаков — о жалобах Расселла на Ферстаппена на ГП Мексики Ф-1

Российский комментатор Владимир Башмаков высказался о жалобах британского гонщика Джорджа Расселла («Мерседес») в адрес четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») за срезку в первом повороте Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Расселл очень сильно негодовал, мол, как так, Макс должен вернуть позицию. Однако прямая всё-таки длинная — сама по себе 1 км и 314 метров, и только 750 на пути в первый поворот. И, уж простите меня, Ферстаппен прошёл Расселла не в момент торможения, уехав вперёд и на срезку, а ещё до торможения он опередил Расселла более чем на корпус. Поэтому здесь притязания Расселла были, на мой взгляд, совершенно несправедливы.

Другое дело — пытаться там залезть снаружи четверо в ряд в поворот, в который после широкой прямой, но помещаются только двое — было оптимистично. Плюс Макс начал тормозить левой стороной на поребрике, и видно, что на поребрике не было никакого «держака» и машина уехала по прямой. Он вообще там обратным движением руля едва её поймал, не доехал до барьера. Но тем не менее здесь отыгранные свои позиции Макс вернул. На подходе к первому повороту он чётко был четвёртым, и Расселл здесь ни на что претендовать не мог. Макс был слишком далеко впереди, чтобы считать это какой-то даже обороной», — сказал Башмаков в видеоролике в своей группе «ВКонтакте».

