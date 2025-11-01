Ди Грасси: один из больших сюрпризов в истории, если «Макларен» проиграет личный зачёт

41-летний бразильский гонщик Формулы-Е, вице-чемпион WEC и экс-пилот Формулы-1 Лукас ди Грасси обсудил титульную борьбу в сезоне-2025 «Королевских гонок».

«Я не очень слежу за Формулой-1, но я видел некоторые гонки и некоторые сражения в этом сезоне. Если дуэт пилотов «Макларена» потеряет титул в личном зачёте, это, вероятно, станет одним из самых больших сюрпризов в истории этого вида спорта. Так что, на мой взгляд, что как пилот Макс справляется со своей работой, и он заслуживает титула больше, чем кто-либо другой, но я думаю, что ему будет очень трудно завоевать его. Таково моё мнение», — приводит слова ди Грасси издание Racingnews365.