В Формуле-1 могут ввести два обязательных пит-стопа с сезона-2026

Международная автомобильная федерация (ФИА) и правообладатель Формулы-1 Liberty Media собираются обсудить на следующем заседании введение обязательных двух пит-стопов в «Королевских гонках», сообщили в итальянской редакции Motorsport.

По данным журналистов, идея заключается в том, чтобы создать в гонке отрезки, во время которых пилоты смогут атаковать постоянно, без фаз «бережного» управления шинами. Один из вариантов предусматривает обязательное использование всех трёх типов шин, выбранных «Пирелли» для конкретного уикенда, при этом команды смогут сами определять порядок их применения.

Альтернативное предложение — два обязательных пит-стопа без ограничения по составам, с отменой нынешнего правила, требующего использовать как минимум два разных типа шин. Также рассматривается возможность установить для каждого комплекта максимальный лимит пробега, не превышающий 45% дистанции гонки.