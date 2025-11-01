Скидки
Пиастри: последние пару выходных определённо были «лежачими полицейскими» на пути

Пиастри: последние пару выходных определённо были «лежачими полицейскими» на пути


Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал потерю лидирующей позиции в чемпионате мира Формулы-1. Австралиец уступил первое место напарнику Ландо Норрису после двух пятых мест подряд на Гран-при США и Мексики.

«Я думаю, что для меня последние пару выходных определённо были какими-то «лежачими полицейскими» на пути. Но, я думаю, самое главное, что я чувствую, что приобрёл кое-что новое, кое-какие новые знания, и в конечном счёте это поможет мне двигаться вперёд не только в этом году, но, надеюсь, и на протяжении всей моей карьеры.

Путь был не без неровностей, пришлось адаптироваться. Но я уверен: стоит мне понять конечную цель и расставить приоритеты, как я быстро достигну результата. Просто потребовалось некоторое время, чтобы прийти к этому», — отметил Пиастри на внутреннем совещании команды, видео с которого появилось в соцсетях «Макларена».


