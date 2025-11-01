Норрис — о финале сезона: мы должны продолжать бороться за каждую мелочь

Лидер чемпионата Формулы-1 Ландо Норрис рассказал о важности каждого момента в борьбе за титул.

«До конца сезона каждая сотая секунды может определить, окажемся ли мы на поуле или откатимся на пятое-шестое место. Даже в первом и втором сегментах квалификации борьба иногда ещё плотнее, чем в Q3. Из-за отставания всего в одну-две сотые можно не пройти в следующий этап. Поэтому каждая мелочь имеет значение, даже если в момент борьбы это кажется несущественным.

Когда в конце года ты анализируешь все эти крошечные нюансы вместе, понимаешь, что именно они и определяют итог. Они могут принести тебе два-три места в гонке, привести к личному титулу или помочь выиграть Кубок конструкторов.

Это лишний раз доказывает: важен каждый элемент работы. Мы должны продолжать бороться за каждую мелочь», — рассказал Норрис на внутреннем совещании команды, видео с которого появилось в соцсетях «Макларена».

Напомним, перед заключительной четвёркой этапов сезона Норрис опережает своего партнёра по команде Оскара Пиастри на одно очко. Следующим этапом станет Гран-при Сан-Паулу в Бразилии.