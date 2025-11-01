Штайнер ответил, может ли агрессия Расселла по радио говорить о проблемах в «Мерседесе»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер прокомментировал агрессивное общение Джорджа Расселла («Мерседес») по командному радио во время Гран-при Мексики.

«Агрессия Расселла по радио? Это не признак проблем [в команде]. Ну а что ещё он мог сделать? И, по-моему, он был прав — абсолютно прав. Он сказал: «Я износил шины, пытаясь обогнать напарника. У меня ничего не осталось!» Там всё было довольно очевидно, но я не думаю, что он теряет веру. Он лишь озвучил то, что хочет сделать. Ему этого не позволили, и Джордж согласился защищать интересы команды.

Но если команда не даёт ему помочь сохранить второе место в Кубке конструкторов, то что он может сделать? Ему не стоит винить себя — он признался, что не может гарантировать, что обгонит других. Но он чувствовал, что был быстрее и должен был попробовать. Но потом скорость была потеряна — после пяти кругов попыток обогнать собственного напарника он просто износил тормоза и шины», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.