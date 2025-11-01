Хаккинен — о командных приказах в «Макларене»: у нас никогда их не было

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал тему командных приказов в период его выступления за «Макларен» вместе с Дэвидом Култхардом.

«Поддерживал ли меня Рон [Деннис] больше, чем Дэвида? Не уверен в этом. Но я точно знаю одно — а вдруг Дэвид Култхард когда-нибудь услышит это обсуждение — я должен заявить, что у нас никогда не было никаких командных приказов», — заявил Хаккинен в подкасте F1 Beyond the Grid Podcast.

Дуэт Хаккинена и Култхарда в «Макларене» с 1996 по 2001 год стал одним из самых знаковых в истории Формулы-1. Гонщики помогли команде выиграть Кубок конструкторов в 1998 году, а Хаккинен в тот период стал двукратным чемпионом мира.