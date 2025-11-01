Мекис: последние результаты Цуноды — одна из причин, почему решение по пилотам отложено

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался по поводу будущих составов австрийского коллектива и «Рейсинг Буллз».

«И, конечно, последние результаты Цуноды одна из причин, почему мы хотим подождать немного больше времени, прежде чем принимать решение по пилотам на сезон-2026. Юки делает шаги вперёд, другие ребята тоже делают шаги вперёд, так что у нас нет причин торопиться с решением. Нам потребуется ещё немного времени», — приводит слова Мекиса издание Racingnews365.

После 20 этапов у «Ред Булл» 346 очков и четвёртое место в Кубке конструкторов. У идущего третьим «Мерседеса» — 355.