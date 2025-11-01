Скидки
Штайнер собрал идеальный коллектив для участия в Ф-1. Ферстаппен и Ньюи в составе

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер собрал идеальный коллектив для участия в «Королевских гонках».

«Мой идеальный состав? Я бы, конечно, выбрал Макса Ферстаппена. И раньше я всегда говорил, что возьму Оскара Пиастри. Но сейчас, думаю, я бы взял одного из новичков, Габриэла Бортолето. Я бы взял Макса и Габриэла.

Команда, концепция и инфраструктура мне нравится, — это «Мерседес». Мне очень нравится, как они работают. В качестве инженера я бы выбрал Эдриана Ньюи. Ему понадобятся люди, которые будут его окружать, но мы сможем найти их позже. Я думаю, что это была бы довольно успешная команда. И, конечно, я как руководитель команды!» — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

Штайнер ответил, может ли агрессия Расселла по радио говорить о проблемах в «Мерседесе»
