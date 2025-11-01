Скидки
Херберт раскритиковал стюардов за отсутствие наказаний за срезки на старте ГП Мексики Ф-1

Херберт раскритиковал стюардов за отсутствие наказаний за срезки на старте ГП Мексики Ф-1
Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт раскритиковал стюардов за отсутствие наказаний за срезки на старте Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Стюарды, как правило, закрывают на это глаза, потому что шины холодные и пилоты не совсем готовы справиться с этой скоростью, и, если что-то случится, они не будут применять штраф. Я с этим не согласен. Эти люди — самые лучшие пилоты в мире, и, как мы видели в Мексике, все ли срезавшие выиграли на первом круге? Вероятно, да, потому что все они могли выйти сухими из воды.

Но первый круг оценивается иначе, чем остальные, поэтому наказаний не было. Я не согласен. Думаю, что это неправильно. Холодные шины — часть гонок. Им просто нужно быть немного умнее», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

