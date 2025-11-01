Херберт раскритиковал стюардов за отсутствие наказаний за срезки на старте ГП Мексики Ф-1
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт раскритиковал стюардов за отсутствие наказаний за срезки на старте Гран-при Мексики.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Стюарды, как правило, закрывают на это глаза, потому что шины холодные и пилоты не совсем готовы справиться с этой скоростью, и, если что-то случится, они не будут применять штраф. Я с этим не согласен. Эти люди — самые лучшие пилоты в мире, и, как мы видели в Мексике, все ли срезавшие выиграли на первом круге? Вероятно, да, потому что все они могли выйти сухими из воды.
Но первый круг оценивается иначе, чем остальные, поэтому наказаний не было. Я не согласен. Думаю, что это неправильно. Холодные шины — часть гонок. Им просто нужно быть немного умнее», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
15:48
-
15:24
-
14:44
-
14:22
-
13:59
-
13:53
-
13:53
-
13:28
-
12:59
-
12:57
-
12:25
-
11:41
-
11:05
-
10:33
-
10:09
-
09:59
-
09:49
-
09:29
- 31 октября 2025
-
23:45
-
23:36
-
22:41
-
21:58
-
21:52
-
20:45
-
19:40
-
19:33
-
18:48
-
18:44
-
17:57
-
17:32
-
16:32
-
16:14
-
15:44
-
15:32
-
14:45