Херберт раскритиковал стюардов за отсутствие наказаний за срезки на старте ГП Мексики Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт раскритиковал стюардов за отсутствие наказаний за срезки на старте Гран-при Мексики.

«Стюарды, как правило, закрывают на это глаза, потому что шины холодные и пилоты не совсем готовы справиться с этой скоростью, и, если что-то случится, они не будут применять штраф. Я с этим не согласен. Эти люди — самые лучшие пилоты в мире, и, как мы видели в Мексике, все ли срезавшие выиграли на первом круге? Вероятно, да, потому что все они могли выйти сухими из воды.

Но первый круг оценивается иначе, чем остальные, поэтому наказаний не было. Я не согласен. Думаю, что это неправильно. Холодные шины — часть гонок. Им просто нужно быть немного умнее», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.