Гюнтер Штайнер: очень рад, что в данный момент не руковожу командой Формулы-1

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о своём возможном возвращении в «Королевские гонки».

«Я очень рад, что в данный момент не руковожу командой, потому что это то, чем я уже занимался. Если представится возможность, если появится хороший проект, то я был бы заинтересован в своём возвращении. Но я не заинтересован в том, чтобы просто появиться в Формуле-1 и работать руководителем команды. Я бы предпочёл делать то, что делаю сейчас, — посещать половину гонок в сезоне», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Гюнтер возглавлял «Хаас» с 2014 по 2023 год.