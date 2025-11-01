Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гюнтер Штайнер: очень рад, что в данный момент не руковожу командой Формулы-1

Гюнтер Штайнер: очень рад, что в данный момент не руковожу командой Формулы-1
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о своём возможном возвращении в «Королевские гонки».

«Я очень рад, что в данный момент не руковожу командой, потому что это то, чем я уже занимался. Если представится возможность, если появится хороший проект, то я был бы заинтересован в своём возвращении. Но я не заинтересован в том, чтобы просто появиться в Формуле-1 и работать руководителем команды. Я бы предпочёл делать то, что делаю сейчас, — посещать половину гонок в сезоне», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Гюнтер возглавлял «Хаас» с 2014 по 2023 год.

Материалы по теме
Штайнер собрал идеальный коллектив для участия в Ф-1. Ферстаппен и Ньюи в составе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android