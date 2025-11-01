Вольф и Бриаторе устно договорились об аренде Антонелли в «Альпин» — AS Web

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф и исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе устно договорились об аренде итальянского гонщика немцев Андреа Кими Антонелли, сообщили в японском издании Auto sport Web.

По данным журналистов, изначально аренда планировалась на два сезона — 2026-й и 2027-й, из-за интереса Вольфа к четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену («Ред Булл»). В случае если у Тото получится заполучить нидерландского гонщика по итогам сезона-2026, то итальянец может быть отправлен во французский коллектив в 2027 году, при этом «Мерседес» сохранит приоритетное право вернуть его обратно, если возникнет такая необходимость.