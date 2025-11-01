Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв ответил, был бы рад Хэмилтон помешать Ферстаппену выиграть титул штрафом в Мексике

Вильнёв ответил, был бы рад Хэмилтон помешать Ферстаппену выиграть титул штрафом в Мексике
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл и чемпион серии Жак Вильнёв обсудили 10-секундный штраф Льюиса Хэмилтона («Феррари»), полученный в борьбе с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») на Гран-при Мексики.

«Я не думаю, что он сделал бы это специально, потому что не считаю его грязным гонщиком, — но, как ты думаешь, сильно ли Льюис расстроился бы, если бы испортил шансы Макса на чемпионство, учитывая 2021 год?» — спросил Брандл в эфире Sky Sports.

«Персонально, наверное, нет. Но мне кажется, что теперь он наконец-то уважает Макса за то, чего тот добился, и за то, как он побеждает из уикенда в уикенд. Так что, думаю, его это уже не задевает так сильно, как, скажем, два года назад», — ответил Вильнёв.

Материалы по теме
«Притязания несправедливы». Башмаков — о жалобах Расселла на Ферстаппена на ГП Мексики Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android