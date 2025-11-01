Вильнёв ответил, был бы рад Хэмилтон помешать Ферстаппену выиграть титул штрафом в Мексике

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл и чемпион серии Жак Вильнёв обсудили 10-секундный штраф Льюиса Хэмилтона («Феррари»), полученный в борьбе с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») на Гран-при Мексики.

«Я не думаю, что он сделал бы это специально, потому что не считаю его грязным гонщиком, — но, как ты думаешь, сильно ли Льюис расстроился бы, если бы испортил шансы Макса на чемпионство, учитывая 2021 год?» — спросил Брандл в эфире Sky Sports.

«Персонально, наверное, нет. Но мне кажется, что теперь он наконец-то уважает Макса за то, чего тот добился, и за то, как он побеждает из уикенда в уикенд. Так что, думаю, его это уже не задевает так сильно, как, скажем, два года назад», — ответил Вильнёв.