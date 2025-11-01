Эванс — о будущем в Формуле-Е: всё, что связано с Gen4, для меня остаётся неопределённым

Пилот Jaguar TCS Racing Митч Эванс признался, что не участвует в разработке болида нового поколения Gen4, поскольку его контракт истекает по окончании сезона.

«Я не тестировал новую машину и не поеду на тесты в Монтебланко. Всё, что связано с Gen4, для меня остаётся неопределённым. Считаю это естественным — если у гонщика нет контракта на следующий регламент, его не допускают к разработкам и не держат в курсе деталей», — передаёт слова новозеландца RacingNews365.

Гонщик, выступающий за Jaguar с момента дебюта команды в чемпионате в 2016 году, понимает позицию руководства, но отмечает, что не видит причин для ухода, а окончательное решение будет зависеть от обоюдных интересов.

Эра Gen3 в Formula E завершится в 2026 году, после чего начнётся новый цикл с обновлёнными техническими регламентами. Команды и пилоты уже заключают долгосрочные контракты, чтобы успеть подготовиться к изменениям.