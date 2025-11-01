«Выиграть несколько титулов подряд». Руководитель «Астон Мартин» заявил о цели команды

Руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался о задачах, которые стоят перед командой на ближайшие годы.

«Ставьте перед собой цели, которые все считают невозможными, но затем делайте их достижимыми. Видение состоит в том, чтобы пробиться на вершину и остаться на вершине, выиграть несколько титулов подряд.

В этой гонке важно понять, что может принести преимущество, а затем достичь этого быстрее, чем соперники. Всё сводится к простому графику, где по вертикальной оси располагается эффективность, а по горизонтальной – время. Как увеличить градиент? Затем всё выходит за рамки этого. Как прибавить, если ты уже впереди? В этот момент ты становишься пионером этого движения», – цитирует Кауэлла официальный сайт команды.