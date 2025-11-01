Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Выиграть несколько титулов подряд». Руководитель «Астон Мартин» заявил о цели команды

«Выиграть несколько титулов подряд». Руководитель «Астон Мартин» заявил о цели команды
Комментарии

Руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался о задачах, которые стоят перед командой на ближайшие годы.

«Ставьте перед собой цели, которые все считают невозможными, но затем делайте их достижимыми. Видение состоит в том, чтобы пробиться на вершину и остаться на вершине, выиграть несколько титулов подряд.

В этой гонке важно понять, что может принести преимущество, а затем достичь этого быстрее, чем соперники. Всё сводится к простому графику, где по вертикальной оси располагается эффективность, а по горизонтальной – время. Как увеличить градиент? Затем всё выходит за рамки этого. Как прибавить, если ты уже впереди? В этот момент ты становишься пионером этого движения», – цитирует Кауэлла официальный сайт команды.

Материалы по теме
Лоуренс Стролл: не сдамся, пока «Астон Мартин» не выиграет титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android