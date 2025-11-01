Скидки
Норрис: у «Ред Булл» нет второго пилота, который мог бы поддержать Ферстаппена

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе за титул с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Люди могут говорить что угодно, у всех есть право на это. Но я не согласен с тем, что «правила папайи» могут нам помешать. Не думаю, что командная стратегия мешала нам по ходу сезона. Конечно, люди будут утверждать обратное. Людям нравится создавать противоречия.

В этом году мы сильно прибавили как команда, потому что у нас есть два пилота, которые хорошо выступают. Вот почему мы уже выиграли Кубок конструкторов. «Ред Булл» сражается за чемпионский титул, но у них нет второго гонщика, который бы мог поддержать Макса Ферстаппена. Мы хорошо выступаем как команда. И продолжим выступать на чемпионском уровне», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
