Виталий Петров рассказал, почему попадал в аварии в первый сезон в Формуле-1

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров рассказал, по какой причине он на старте карьеры в «Королевских гонках» неоднократно попадал в аварии.

«Мне приходилось прыгать выше головы, у меня был напарник, Роберт Кубица, очень быстрый пилот. Иногда он проходил повороты, где я не верил в машину. Машина Формулы-1 проедет поворот один 300 км/ч, а «Камаро», например, проедет его со скоростью 80 км/ч. Понимаете, в чём разница? И чтобы перепрыгнуть мне через грань того, что может Формула-1, мне приходилось рисковать, и от этого были последствия», — сказал Петров в эфире шоу «Парковка».

Петров провёл в Формуле-1 три года — с 2010 по 2013. Лучшим результатом Виталия стало третье место на Гран-при Австралии 2011 года.