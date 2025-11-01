Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Виталий Петров рассказал, почему попадал в аварии в первый сезон в Формуле-1

Виталий Петров рассказал, почему попадал в аварии в первый сезон в Формуле-1
Комментарии

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров рассказал, по какой причине он на старте карьеры в «Королевских гонках» неоднократно попадал в аварии.

«Мне приходилось прыгать выше головы, у меня был напарник, Роберт Кубица, очень быстрый пилот. Иногда он проходил повороты, где я не верил в машину. Машина Формулы-1 проедет поворот один 300 км/ч, а «Камаро», например, проедет его со скоростью 80 км/ч. Понимаете, в чём разница? И чтобы перепрыгнуть мне через грань того, что может Формула-1, мне приходилось рисковать, и от этого были последствия», — сказал Петров в эфире шоу «Парковка».

Петров провёл в Формуле-1 три года — с 2010 по 2013. Лучшим результатом Виталия стало третье место на Гран-при Австралии 2011 года.

Материалы по теме
«Думал, никогда больше не смогу сесть за руль». Петров — о здоровье и гонках в России
Эксклюзив
«Думал, никогда больше не смогу сесть за руль». Петров — о здоровье и гонках в России
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android