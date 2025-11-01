Масса: Тодт был уверен, что Пике намеренно разбил машину, но я не поверил

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса высказался о реакции экс-руководителя «Феррари» Жана Тодта на «Крашгейт».

«Тодт сказал, что он убеждён, что Нельсиньо намеренно разбил машину. Я не поверил тогда, потому что знал, насколько Жану не нравится Флавио Бриаторе. Тогда между ними было личное противостояние.

Во время обеда перед этапом в Бахрейне в 2009 году я спросил у Флавио, просил ли он Нельсиньо специально разбить болид. Флавио Бриаторе отрицал, что авария Нельсиньо была намеренной. Но по тому, как он отвечал, я подумал, что он лжёт. Но я не мог знать точно», — цитирует заявление Фелипе Массы Reuters.