Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Масса: Тодт был уверен, что Пике намеренно разбил машину, но я не поверил

Масса: Тодт был уверен, что Пике намеренно разбил машину, но я не поверил
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса высказался о реакции экс-руководителя «Феррари» Жана Тодта на «Крашгейт».

«Тодт сказал, что он убеждён, что Нельсиньо намеренно разбил машину. Я не поверил тогда, потому что знал, насколько Жану не нравится Флавио Бриаторе. Тогда между ними было личное противостояние.

Во время обеда перед этапом в Бахрейне в 2009 году я спросил у Флавио, просил ли он Нельсиньо специально разбить болид. Флавио Бриаторе отрицал, что авария Нельсиньо была намеренной. Но по тому, как он отвечал, я подумал, что он лжёт. Но я не мог знать точно», — цитирует заявление Фелипе Массы Reuters.

Материалы по теме
Масса рассказал о реакции «Феррари» на его заявление о причастности Алонсо к «Крашгейту»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android