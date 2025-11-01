Окон высказался о переходе двукратного чемпиона WRC Рованперя в открытые колёса

Французский гонщик «Хааса» Эстебан Окон высказался о переходе двукратного чемпиона WRC Калле Рованперя в открытые колёса.

«В первую очередь, конечно, это замечательно. Буду внимательно следить за этой историей, я уже смотрел за тем, как Калле проводил гонки в Porsche Carrera Cup. На его месте я бы точно хотел попробовать что-то новое. У тебя на счету два титула в WRC, есть поддержка «Тойоты», – приводит слова Окона Reuters.

В нынешнем сезоне чемпионата мира по ралли Рованперя занимает третье место в личном зачёте, уступая лидеру сезона Эльфину Эвансу 13 очков.

Рованперя 25 лет. За карьеру финский гонщик 17 раз выигрывал этапы WRC, 26 раз оказывался на подиуме. Он является самым молодым чемпионом серии в истории (22 года и 1 день).