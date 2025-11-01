Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров рассказал, как его звали выступать в Формулу-Е.

«Мне важно на сегодня ещё слушать звук мотора. Вот эти все пищалки как-то мне… Меня звали выступать в ней, но мы не смогли договориться. Первый или второй сезон был тогда серии. Рано или поздно развитие в этом направлении произойдёт, тупиковой ветвью развития я это не считаю. Посмотрите, как шагает сейчас Китай», — сказал Петров в эфире шоу «Парковка».

Петров провёл в Формуле-1 три года — с 2010 по 2013 за «Рено», «Лотус» и «Катерхэм». Лучшим результатом Виталия стало третье место на Гран-при Австралии 2011 года.