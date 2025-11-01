«Это не HANS и не «гало». Лоусон раскритиковал охлаждающие жилеты

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался об обязательстве использовать охлаждающие жилеты.

«Я очень сильно буду разочарован, если нас заставят их носить на постоянной основе. Я не вижу никакого смысла в этом, если нам некомфортно. Нам это не очень нужно. Есть другие вещи, которые со временем развивались. «Гало» спасает жизни, HANS. Конечно, такие вещи очень важны для безопасности пилотов.

Как мне кажется, охлаждающие жилеты — совершенно не то же самое. Мы очень и очень упорно тренируемся, чтобы пилотировать эти болиды, и, думаю, большинство из нас не испытывают в них необходимости, так зачем нас заставлять? Если вещь не кажется необходимой, то я не буду использовать её просто так», — приводит слова Лоусона RacingNews365.